Rebeca Andrade supera Simone Biles e leva ouro na final do solo nas Olimpíadas de Paris

E o ouro veio! Rebeca Andrade fez a alegria do brasileiro nesta segunda-feira, dia 5. Na final do solo, nas Olimpíadas de Paris 2024, a ginasta conquistou seu primeiro ouro nesta edição dos jogos, depois ter ganhado bronze por equipes e prata no salto.

Depois de ter batido na trave algumas vezes, Rebeca superou Simone Biles, que acabou ficando com a prata dessa vez.

Vale lembrar que, mais cedo, na final da trave, tanto Andrade quanto Biles ficaram de fora do pódio, para a surpresa do público - que chegou até a levantar suspeita de manipulação de notas nas redes sociais.

Que bom que a medalha ainda veio, não é?

Parabéns, Rebeca!