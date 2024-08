‘Os bancos não têm cumprido seu papel social no Brasil’

Empossado no início de julho para seu segundo mandato consecutivo à frente do Sindicato dos Bancários do ABC, Gheorge Vitti Holovatiuk, 50 anos, comemora os direitos conquistados pela categoria ao longo dos últimos anos, mas reconhece que há “aspectos perversos” na profissão bancária, como a pressão decorrente das metas de desempenho impostas pelos bancos. “Os bancários figuram entre as categorias com mais casos de adoecimento mental no País, os quais certamente decorrem da adoção de metas”, comentou Holovatiuk, que preside a entidade sindical desde meados de 2021.

O presidente do sindicato entende que os bancos não têm cumprido seu papel social e fechado agências onde não conseguem auferir lucro. “Atualmente, há um apartheid (segregação) bancário no Brasil. Se você tem dinheiro e pode adquirir algum serviço, seja bem-vindo; do contrário, será estimulado a não entrar na agência”, acusou, ressaltado a precarização no atendimento decorrente da redução no número de funcionários e de agências. “No início da década de 2010, os bancos empregavam 7.500 trabalhadores na região. Hoje, temos 5.500 postos de trabalho”, revelou.

RAIO X





Nome: Gheorge Vitti Holovatiuk

Idade: 50 anos

Local de Nascimento: São Paulo (SP)

Formação: Direito

Profissão: bancário

Onde trabalha: no Bradesco

Hobby: futebol e leitura

Local predileto: minha casa, junto à família

Livro que recomenda: A Era do Capital Improdutivo: A Nova Arquitetura do Poder, de Ladislau Dowbor