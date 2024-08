Victor Sarro anuncia que será pai pela terceira vez e revela sexo do bebê

Esperando a cegonha... Victor Sarro pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que será papai pela terceira vez. O humorista compartilhou no Instagram um vídeo mostrando o chá revelação do bebê, que é fruto do relacionamento com a médica Maria Esther Tormin Vieira Sarro. O casal descobriu que está esperando um menino e ganhou inúmeras mensagens de parabenização de amigos, familiares e internautas.

Na legenda do registro, Victor escreveu:

Não tenho palavras pra expressar esse momento de alegria! Maria Esther, obrigado por este momento! Nosso bebê! Te amo! Foi perfeito!.

No Twitter, ele chegou a brincar sobre o nome que está pensando em colocar no herdeiro:

Eu já tenho uma filha que chama Bela! E agora estou pensando em colocar o nome do menino de Miguel! Pra cada vez que ela gritar MIGUEL, ele responder FALA BELA! MIGUEL, FALA BELA.

O famoso já é pai de duas meninas, as pequenas Serena e Bela, frutos da antiga relação com Aline Finatti.