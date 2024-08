Kendall Jenner comenta carreira de modelo e desabafa: - Chorava histericamente

Ter uma carreira de modelo mundialmente conhecida não é nada fácil, afinal, é necessário viajar muito para eventos e desfiles. Foi nessa situação solitária de Kendall Jenner se encontrou e decidiu deixar de lado as passarelas. Durante o podcast Anything Goes, a socialite abriu o coração e abordou as questões que enfrentou.

Apesar de ter tido muitas noites que chorou muito e se sentiu mal por estar sozinha, a modelo de 28 anos da idade confessou que é grata por tudo que conquistou na carreira:

- Não vou sentar aqui e dizer que tive a trajetória mais difícil. Acho que tive muita sorte. Mas também tive meu próprio pacote de desafios, seja por estar sobrecarregada de trabalho ou por não conseguir um trabalho que eu realmente queria.

Em resumo, a beldade disse que se sentia muito solitária e teve noites difíceis quando estava longe dos amigos e família:

- Eu tive noites muito difíceis em que estive em cidades aleatórias e chorei histericamente até dormir porque estava longe de casa há três meses e fiquei praticamente sozinha o tempo todo.

Mas, mesmo com todas as dificuldades e perrengues que precisou enfrentar, Kendall fez questão de ressaltar lados positivos da carreira:

- É realmente uma coisa linda poder viajar pelo mundo do jeito que eu viajei. Eu provavelmente nunca teria viajado do jeito que viajei ou a quantidade que viajei se não tivesse esse emprego. Conheci muitas pessoas incríveis. Sinto-me muito grata pela minha experiência.