Padarias da região são destaques em guia turístico do Estado de SP

Cinco padarias do Grande ABC ganharam destaque no novo guia turístico do Estado de São Paulo. A segunda edição da publicação foi lançada em junho e elenca 300 estabelecimentos de São Paulo e contempla todas as áreas turísticas, contabilizando mais de 50 destinos.

Na região, as padocas, como são carinhosamente conhecidas, listadas no guia são: Brasileira (Santo André), Kennedy (São Bernardo), Monte Carlo (São Caetano), Casa de Pães Nóbrega (Diadema) e Panificadora MG (Mauá). Nenhum estabelecimento de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra foi listado na publicação.

Desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Viagens, a publicação passou de 150 padarias na primeira edição para 300 escolhidas nesta segunda. De acordo com a secretaria, foram incluídos estabelecimentos que oferecem serviços como acessibilidade, atendimento em vários idiomas, medidas de sustentabilidade e inclusão social.

Os estabelecimentos selecionados da região colecionam tradição, histórias e prêmios. A Padaria Brasileira, com quatro unidades no município andreense, já ganhou o prêmio de melhor coxinha do mundo em 2023 pelo site internacional Taste Atlas. Já a Padaria Kennedy, localizada na Vila Marlene, foi eleita a Primeira Boutique de Pães e Doces do Grande ABC.

Fundada em 1987 pelo português Carlos Alberto Martins da Fonseca Saraiva, 67 anos, a padaria Monte Carlo, localizada no bairro São Paulo, em São Caetano, foi motivo de destaque no guia turístico, na opinião de Alberto, pela constância e persistência. O estabelecimento conta com uma diversidade de pães artesanais, doces (tradicionais e portugueses), bolos, além de café da manhã, almoço, pizzas e sopas.

“Sempre estou presente, supervisionando e prezando pelo bom atendimento e qualidade dos produtos. Acredito que para manter uma casa por 37 anos tem que ter boa qualidade”, diz Carlos, que está no ramo desde 1980 e trouxe na bagagem a experiência adquirida em outras padarias que gerenciou ao longo dos anos até a criação do seu estabelecimento. A inspiração para o nome “Monte Carlo” veio de uma viagem à Europa, onde visitou a famosa cidade no Principado de Mônaco.

“Oferecemos muitos produtos aqui, a apresentação e a matéria-prima que utilizamos resultam em algo diferente”, destaca. “Estar nessa lista e ganhar prêmios é uma consequência do nosso objetivo de deixar nossos clientes satisfeitos”, conclui.

PAIXÃO NACIONAL

O secretário de Turismo de Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, disse que a Pasta pretende trabalhar este segmento como um produto turístico, ou seja, destacar os estabelecimentos como pontos atrativos para os viajantes. São Paulo tem 12,7 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado. Segundo dados do Sebrae, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil. Do total, 70% são de microempreendedores individuais.

Os municípios do Grande ABC concentram 9,4% do total de padarias do Estado, com 1.196 unidades, segundo dados do IPC Maps. Santo André é a cidade com mais estabelecimentos, com 357, seguida por São Bernardo, com 347. Diadema e Mauá possuem 177 unidades cada, enquanto São Caetano (70), Ribeirão Pires (51) e Rio Grande da Serra (17) completam a lista.