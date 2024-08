Escapou? Zezé Di Camargo indica possível sexo do bebê com Graciele Lacerda

Será que ele sem querer deixou escapar? Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo gravaram uma série de vídeos abrindo presentes que os fãs enviaram para o bebê que estão esperando juntos e o cantor sertanejo acabou indicando o possível sexo do herdeiro.

No registro, o artista começa olhando as roupinhas com estampa de times de futebol e celebra:

- Camisa do São Paulo, que delícia.

Em seguida, vê peças do Flamengo e não esconde a insatisfação. Porém, ele acaba usando pronome feminino ao falar sobre a criança que está por vir.

- Flamengo, meu Deus do céu... Pelo amor de Deus, Flamengo não. Vai dar briga. Você põe nela um dia a roupa...

Ao notar, Graciele rapidamente corrige, deixando claro que o sexo ainda não foi anunciado:

- É, nela ou nele.

- Nela ou nele um dia a roupa do São Paulo e outro do Flamengo. Vamos ver a que ele, ou ela, gostar mais, repete Zezé tomando mais cuidado com as palavras.

- Quando estiver engatinhando, a gente pergunta: Qual você quer?, diz a esposa do famosa.

Porém, o sertanejo mais uma vez volta a se referir ao bebê como sendo uma menina, faz uma pequena pausa e logo usa o pronome masculino para corrigir a própria fala após notar o erro.

- É, qual que ela gosta mais. Ou que ele gosta mais.

Enquanto o casal olhava as roupinhas amarelas, ele declarou:

- Veio amarela, porque não sabe o sexo ainda.