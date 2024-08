Rainha de Bateria, Lexa cai no samba na quadra da Unidos da Tijuca

Na última quinta-feira, dia 1, rolou a disputa de samba-enredo na Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. E Lexa, Rainha de Bateria da escola, não poderia faltar, não é?

A cantora estava deslumbrante em um look todo prata. E o que não faltou foi samba no pé! A mãe e a irmã da cantora, Darlin Ferrattry e Wenny Isa, também marcaram presença para prestigiá-la. Lembrando que ambas também são rainhas de bateria de outras escolas no Rio de Janeiro.

Regina Casé e seu marido, Estevão Ciavatta, também estiveram presentes na noite de apresentações. Inclusive, segundo o jornal O Globo, Estevão produziu um dos enredos que foram apresentados, em parceria com a cantora Anitta.