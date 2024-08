Obituário - 3 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

José Rodrigues Botelho, 99. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria da Conceição Santiago, 94. Natural de Itanhandu (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

Natividade Amado Pires, 94. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Bezerra, 88. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Parque das Garças, em Santana de Parnaíba (SP).

Erusa Ito, 87. Natural de Registro (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Cemitério em Itaquaquecetuba (SP).

Arlindo da Rosa, 86. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leônidas Barbosa de Oliveira, 84. Natural de Eliseu Martins (Piauí). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alexandre da Silva, 81. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Maracanã, em Praia Grande (SP). Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Elizabeth Gomes Lourenço, 79. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Voneide Bronzati Fidelis, 79. Natural de São Tomaz de Aquino (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Mauricio Ferrareze, 78. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Silvani Gomes Pereira, 62. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodolfo Andreani Sobrinho, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Médico-veterinário. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Olavo José de Souza, 57. Natural de Rolândia (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Inacio da Silva Filho, 52. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Eletricista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Elza Luz Pedroso, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Nathalia Crotilde de Souza Lima, 95. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Jonas Dias da Silva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Roque Almendra, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elza Martins, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Alves de Paula, 75. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joana do Carmo Martins 96. Natural de Prata (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Ferreira Lobo, 72. Natural de Anguera (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Antonio Carlos Gabriel de Andrade, 72. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Imgard Ursula Henke, 70. Natural de Marilândia do Sul (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 29, em Diadema. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Antonio Luiz da Silva, 61. Natural de Arcoverde (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 29, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Juscelina Rezende Feliciano Barbosa, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Bandeirante, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Marcelino Rodrigues da Silva, 68. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Sebastiana Fidelis da Silva, 62. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Aya Mizukani Yamazaki, 90. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Ginaldo Benjamin, 75. Natural de Ibiara (Paraíba). Residia no Jardim Rancho Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.