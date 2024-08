Gestão Morando garante manutenção das quadras do Crec Baetinha

Sob forte pressão, a Prefeitura de São Bernardo vai manter as quadras do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural), Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha. O anúncio foi feito pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), em suas redes sociais, e posteriormente pelo secretário de Esportes e Lazer, Sergio Pasin, em reunião com frequentadores do espaço.

A Prefeitura havia iniciado ontem a destruição de duas das cinco quadras do Crec. Os espaços tiveram os alambrados e as traves retiradas pela gestão tucana, o que causou revolta dos frequentadores do local.

Em sua tradicional live semanal, Morando disse que estava atendendo à demanda dos professores do Crec para ampliar o estacionamento do local. No entanto, o Diário apurou que a ampliação das vagas seria para a realocação da Secretaria de Finanças, cuja sede, na Avenida Kennedy, está à venda.