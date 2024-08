Biel, ex-Fazenda, deixa dica para os próximos participantes: Seja você mesmo!

Dica de milhões! Biel foi um dos grandes nomes de A Fazenda 12 e é claro que traz várias experiências em seu currículo. Por isso, em entrevista o cantor deixou um recadinho para os próximos participantes do reality rural da Record, que começa em setembro deste ano e terá duração de três meses.

Dono do hit Química, ele falou um pouco sobre como é ficar confinado e deixou um recadinho para quem for entrar no próximo programa:

Seja você mesmo! Se você for um saco, que pena, mas reality não é para você, começou ele, brincando.

Não é todo mundo que consegue manter a sanidade ou o personagem numa exposição nacional durante meses. Eu fiquei mais de quatro meses confinado! Se você não estiver sendo você mesmo, uma hora a máscara cai. Coerência é a chave do game!

Vale lembrar que Biel chegou até a final, ficando em segundo lugar, pois Jojo Toddynho foi a campeã daquela edição.

Quem você acha que vai entrar para o programa?