Alex lidera; Marcelo Lima, Flávia e Luiz Fernando dividem 2º lugar

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de São Bernardo e iria ao 2º turno caso o pleito fosse realizado hoje, mostra levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário. A pouco mais de dois meses para a eleição, Marcelo Lima (Podemos), Flávia Morando (União Brasil) e Luiz Fernando Teixeira (PT) dividem a segunda colocação em condição de empate técnico, com o ex-deputado federal numericamente à frente dos demais.

No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes de todos os concorrentes, Alex Manente lidera com 28,9% das intenções de voto. Na sequência aparecem Marcelo Lima, com 20,3%; Flávia Morando, sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), com 18,6%; o deputado estadual Luiz Fernando, com 16,1%; e o metalúrgico Claudio Donizete (PSTU), com 1,1%.

Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam o voto 8,6% dos entrevistados. Outros 6,4% disseram não saber ou não responderam.

Alex lidera com 8,6 pontos de vantagem sobre Marcelo Lima. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais para cima ou para baixo, pode-se dizer que, caso a eleição ocorresse hoje, o deputado federal estaria no 2º turno. Porém, não seria possível cravar com segurança quem seria seu adversário, já que, no melhor cenário, Luiz Fernando subiria a 19,8%, enquanto Marcelo Lima, no pior, cairia a 16,6%. Flávia Morando, por sua vez, poderia oscilar entre 14,9% e 22,3%.

O instituto apresentou aos eleitores outro cenário estimulado, com a presença do ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), que retirou sua pré-candidatura na sexta-feira, após acusar o partido de negociar apoio à pré-candidatura de Flávia. Nesse cenário, Alex segue na liderança fora da margem de erro, com 28% das intenções de voto, seguido por Marcelo Lima (19,2%), Flávia (17,6%), Luiz Fernando (15,9%), os três em empate técnico. Demarchi tem 4,5% e Claudio Donizete, 0,8%. Nulos, brancos, ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 8,4%. Não souberam ou não quiseram responder 5,7%.

O levantamento mostra ainda elevado nível de desinteresse do eleitorado são-bernardense na eleição. Prova disso é que, quando questionados pelos agentes do instituto sobre em quem votariam se o pleito fosse hoje, mas sem apresentar nomes, 66,6% não souberam ou não quiseram responder. Alex foi mencionado por 7,6% dos entrevistados, seguido por Luiz Fernando, com 6,1%; Marcelo Lima, com 5%; Flávia, com 3,9%; pelo prefeito Orlando Morando – que não pode buscar a reeleição, por ter exercido dois mandatos seguidos –, com 2,6%; pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT) – que não será candidato – e por Demarchi, ambos com 0,5%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 6,6%.

O instituto também quis saber qual é o pré-candidato mais rejeitado do eleitor são-bernardense. Flávia aparece na liderança, com 25.5% das citações. Alex vem em segundo, com 24,2%. Luiz Fernando tem 19,7%, Marcelo Lima e Demarchi somam 15,3%, e Claudio Donizete acumula 12,7%. Disseram que poderiam votar em todos 5,5%. Outros 19,9% não souberam ou não quiseram responder.

Alex é o líder das intenções de voto entre os homens (com 30,5%), mulheres (27,5%), em todas as faixas etárias (variando de 28,2% a 32,1%) e entre eleitores dos ensinos fundamental (25,8%), médio (28,6%) e superior (32,4%).

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 740 eleitores de São Bernardo, entre os dias 27 e 30 deste mês. Cerca de 20% dos questionários foram auditados. O grau de confiança é de 95%. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-02452/2024.

Aprovação à gestão Morando diminui 4,1 pontos percentuais, fora da margem de erro