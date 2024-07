Diadema abre vagas para curso do Cozinha Criativa

O Projeto Cozinha Criativa de Diadema está com inscrições abertas para o curso gratuito Aperfeiçoamento em Culinária e Gestão de Empreendimentos, com 30 vagas. Para fazer a inscrição, é necessário já ter feito a formação Culinária Básica com Introdução à Economia Solidária, também oferecida pelo projeto. Ele pode ser frequentado por tecnólogos ou graduados em nutrição ou gastronomia.

As inscrições serão aceitas pelo e-mail cozinhacriativa@diadema.sp.gov.br, ou pelo telefone (11) 4053-3947, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Podem se inscrevem pessoas a partir dos 18 anos. O curso será realizado em sete encontros, do dia 7 de agosto a 18 de setembro, no espaço culinário do Cozinhalimento, que fica dentro do Restaurante Popular Campanário (na Avenida Luís Carlos Prestes, 606, Bairro Taboão).