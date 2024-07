Procurado pela Justiça é preso em Diadema

Policiais da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem procurado pela Justiça do Ceará por tráfico de drogas em Diadema, nesta segunda-feira (29).

O suspeito foi encontrado na Rua Hebert de Souza, no bairro Jardim Conceição. Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu após uma denúncia.

Uma busca pessoal foi feita, mas nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar uma pesquisa por antecedentes criminais foi constatado que o homem era procurado por tráfico de entorpecentes pela Justiça cearense.

A ocorrência foi apresentada no 3° Distrito Policial de Diadema, onde a autoridade presente registrou a ocorrência como captura de procurado.