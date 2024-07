Miopia administrativa

José Auricchio Júnior (PSD), prefeito de São Caetano, provocou risos nervosos dia desses ao contar piada involuntária, dizendo que tinha preparado a cidade para comportar população de 250 mil habitantes. O município real, todo mundo sabe, enfrenta percalços imensos, como a falta de profissionais para tocar o ensino integral e, pior ainda, até pouco tempo atrás atendia pacientes em consultórios improvisados na carroceria de caminhão! Mesmo com tantos gargalos, o chefe do Executivo acaba de liberar a construção de arranha-céus de até 100 metros de altura, estimulando a farra imobiliária, o que certamente vai atrair mais gente – e, consequentemente, piorar os indicadores sociais.

Reportagem publicada nesta edição do Diário ilustra como Auricchio – assim como Orlando Morando (PSDB), em São Bernardo – “preparou” a cidade para receber os novos moradores. Cruzamento de dados do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que São Caetano tem mais veículos que pessoas aptas a conduzi-los: para uma frota de 148.655 unidades, há no município 134.901 moradores com 18 anos, idade em que é permitida a habilitação no Brasil, ou mais. A média de 1,1 automóvel por pessoa explica, em parte, os congestionamentos constantes que atrapalham a mobilidade e o ir e vir da população.

São Bernardo enfrenta problema similar, em intensidade um pouquinho menor, com média de 1,01 veículo por habitante com 18 anos ou mais. Certamente não é coincidência que as duas prefeituras flexibilizaram todas as leis que colocassem trava à verticalização imobiliária. Prefeitos irresponsáveis como Morando e Auricchio não desenvolvem as cidades que administram; eles incham-nas, comprometendo a qualidade de vida dos moradores. O aumento da frota em São Bernardo e São Caetano é reflexo direto da falta de visão estratégica dos dois políticos na condução dos rumos municipais, insustentáveis. Infelizmente, quem paga a conta desta miopia administrativa da dupla é a população.