Acidente na Avenida dos Estados deixa cinco feridos

Um carro colidiu com um poste na Avenida dos Estados, na altura do número 100. A batida deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h45 e enviou cinco viaturas para o atendimento.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a dois hospitais da região. Três pessoas foram levadas ao Pronto-Socorro de São Caetano: uma mulher, que não corre risco de morte; um homem, também fora de perigo; e outra mulher com fraturas no pé e no fêmur, mas em condição estável.

Outras duas vítimas foram encaminhadas ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André: um homem que não corre risco de morte e outro que sofreu uma fratura no braço esquerdo, mas também fora de perigo.

O impacto da colisão, envolvendo um Corsa Sedan, deixou o poste inclinado, com risco de queda. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), foi chamada para assegurar a área, remover o poste e coordenar o trânsito na região.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Aos poucos, a Avenida dos Estados está sendo liberada.