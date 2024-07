Renjun não estará presente no show do NCT Dream em São Paulo por problemas de saúde

Nesta sexta-feira, dia 26, foi informado que Renjun não estará presente no show do NCT Dream em São Paulo. O grupo de K-Pop possui uma apresentação marcada para o dia 2 de setembro no Espaço Unimed.

Um comunicado divulgado através das redes sociais esclareceu que o artista está enfrentando problemas de saúde e, por conta disso, não poderá cumprir a agenda. No entanto, os demais seis integrantes do boygroup [Mark, Haechan, Jaemin, Jeno, Chenle e Jisung], estarão presentes no show.

