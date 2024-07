O 'bairro' São Caetano

Está liberada a farra predial em São Caetano. A aprovação da nova lei de zoneamento do município pela Câmara fornece amplo fôlego aos especuladores imobiliários, que, em nome do lucro, podem prejudicar sobremaneira a qualidade de vida dos moradores. Altamente endividada, a cidade outrora paradigma nacional no zelo com seus habitantes já apresenta sinais evidentes de fadiga nos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e educação, tendência que deve se acentuar com a chegada dos arranha-céus liberados pelos vereadores. Se a infraestrutura urbana continuar neste insano e danoso processo de degeneração, em breve uma das sete cidades do Grande ABC será dormitório.

A menos de seis meses do encerramento de seu mandato, o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) mandou às favas os escrúpulos de preocupação social. Vivendo em uma espécie de realidade paralela, o chefe do Executivo julga ter preparado a cidade para suportar 250 mil moradores – quase 100 mil a mais do que os atuais 165 mil –, ignorando que pacientes estão sendo atendidos em carroceria de caminhão por falta de hospital! Mesmo com a deterioração paulatina dos serviços municipais, a apontar a saturação do sistema, os vereadores, em sua maioria, liberam a construção de edifícios de até 100 metros de altura, que certamente atrairão multidão de pessoas interessadas em morar em São Caetano.

Esperava-se que a Câmara pudesse pôr algum freio às sandices do prefeito, mas a declaração textual do líder do governo no Legislativo, Gilberto Costa (Avante), de que desconhecia o teor da denúncia que embasa reportagem publicada nesta edição do Diário – de que a Construtora Basilar já negociava apartamentos em residenciais em área que só foi liberada para este tipo de edificação no texto aprovado nesta quinta –, dá a medida exata do desamparo a que a sociedade está submetida com os políticos atuais dando as cartas do poder na cidade. José Auricchio Júnior e sua trupe de vereadores conseguiram aval para transformar São Caetano em cidade-dormitório, um bairro de São Paulo.