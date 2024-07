Letícia Cazarré mostra como Maria Guilhermina se alimenta: Um leite especial

Na última quarta-feira, dia 24, Letícia Cazarré foi questionada por seguidores sobre a alimentação da pequena Maria Guilhermina. Com isso, a mamãe decidiu mostrar como tudo funciona.

- A alimentação dela é feita por uma sonda, que fica aqui na barriguinha. Tem uma abertura, a gente coloca esse conector e conecta na bomba de alimentação. E tem um leite especial para ela. Mas a gente trabalha muito a fono para ela voltar a comer com a boquinha novamente.

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.