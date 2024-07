Áudio gravado por ex-esposa de Billy Ray Cyrus reforça alegações de abuso

Mais uma polêmica no ar... Após o término de casamento conturbado de Billy Ray Cyrus e Firerose, novas evidências surgiram. De acordo com o jornal Daily Mail, eles tiveram acesso a um áudio que teria sido gravado pela ex-esposa do cantor.

Nas falas de Billy Ray, as acusações de que Firerose teria passado por abuso verbal, emocional e psicológico extremo, como disse ao jornal. Os dois foram casados por sete meses e terminou com afirmações de que o artista seria agressivo com a esposa.

No áudio recebido pelo Daily Mail, Billy Ray Cyrus estaria brigando com a cantora australiana por ter chegado tarde demais para subir ao palco em um show.

- Se você tivesse deixado isso pra lá, agora eu estou realmente p**o, mais uma vez mostrando que você não vai ouvir. Eu não sei quem diabos você pensa que é, mas você não vai ouvir... isso não é sobre nada, é sobre você ser uma p**a egoísta. Eu não acho que você seja realmente inteligente, mudei de ideia sobre essa m***a. O que eu acho que você é é uma p***a egoísta. É isso que você é.

Continuando com as criticas e os gritos Cyrus reclama sobre a cantora não levar em consideração seu ponto de vista. Enquanto ouvia tudo, Firerose pedia para que ele parasse de gritar.

- Isso não estaria acontecendo se você tivesse calado a sua boca. Olha que porra de bagunça você fez. Que idiota [você é]... porque você tem que saber que eu não vou tolerar essa m***a. Você simplesmente f***u tudo... Você sabe melhor do que isso. Idiota do c*****o.

As ofensas não foram feitas apenas à ex-esposa, Firerose, mas também à filha de Billy, Miley Cyrus:

- Todo mundo sabe que o diabo é uma v****a.