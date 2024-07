Neymar Jr. mostra clique encantador curtindo piscina com Mavie e Bruna Biancardi

Neymar Jr. é um verdadeiro pai babão e podemos provar! Aos 32 anos de idade, o craque brasileiro é pai de três crianças lindas: Davi Lucca, Mavie e Helena.

Nesta terça-feira, dia 23, o atleta encantou os seguidores ao compartilhar um clique ao lado de Bruna Biancardi e da sua filhinha com a influenciadora. Ney surgiu segurando a pequena Mavie no colo com a influenciadora toda sorridente enquanto o trio posava para o registro.

O trio estava curtindo um belo dia de piscina juntinhos e aproveitou para eternizar o momento com uma imagem. A bebê derreteu o coração dos internautas com sua fofurinha ao surgir de cabelo molhado após brincar na água com os papais.