Palavra do Leitor - 22 de julho de 2024

Luiz Zacarias – 1

‘Presença de Zacarias em reinauguração pode impugnar candidatura’ (Política, ontem). Deveria ter atentado para a lei 9504/97, artigo 77: é proibido a qualquer candidato comparecer, nos três meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas (Redação dada pela lei nº 12.034, de 2009). Parágrafo único: a inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

Paulo de Tarso Gonçalves

do Instagram

Luiz Zacarias – 2

Essa gente tem tanta certeza da impunidade que não está nem aí para a lei. Lei só para o pobre. Políticos e ricos estão liberados.

Ione Araujo Martins

do Instagram

Luiz Zacarias – 3

Como quer ser prefeito de uma cidade tão importante? Lamentável o tamanho do despreparo. Por essas e muitas outras eu voto e apoio o Gilvan, esse sim sabe o que faz!

Evandro Rosa

do Instagram

Luiz Zacarias – 4

Cassar é obrigação, está escrito!

Vital Ferraz

do Instagram

Luiz Zacarias – 5

Zacarias tem caráter, é uma pessoa humilde e honesto. Terá sempre o apoio da maioria em Santo André, porque não é falso nem tem histórico de traição.

Fernando Cestari

do Instagram

Guilherme Boulos

Estão querendo dar um lustre na aparência e jeito do candidato Guilherme Boulos para torná-lo palatável, mas esquecem o ditado: “o lobo perde o pelo, mas não perde o vício”. Se ganhar, teremos invasões!

Tania Tavares

Capital

Sabesp

São Paulo dá grande passo quando, com sucesso, encerrou a privatização da maior empresa saneamento básico da América Latina, a Sabesp. E ao transferir essa empresa ao setor privado, para a Equatorial, arrecada quase R$ 15 bilhões aos cofres do Estado. É o mesmo valor que esse gastador improdutivo do governo Lula, desesperado, está procurando nas gavetas do Planalto, para tentar fechar as contas deste ano. Lógico, sem o prometido déficit zero... Na realidade, o presidente paga o preço de suas ideias retrógradas, que impede o desenvolvimento da Nação. Não por outra razão que o PT, autorizado por Lula, entrou com ação no Supremo para que a privatização da Sabesp fosse suspensa! Ora, esperar o que deste governo que despreza o equilíbrio fiscal, que não se conforma com autonomia do Banco Central, interfere danosamente na Petrobrás e tenta até revogar estatais já privatizadas?!... Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com as contas em dia, faz grandes investimentos em infraestrutura, e muito mais fará com esses R$ 15 bi.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Síndrome de Burnout

‘Síndrome de Burnout pode causar até aposentadoria por invalidez’ (Economia, ontem). Se estão dispensando pessoas com membros amputados e portadores de cegueira, qual a chance de Burnout gerar aposentadoria, gente? Reportagem sensacionalista, que induz as pessoas ao erro. Depois é o advogado que sofre.

Jaqueline Estevão

do Instagram

Remake

‘Ninguém é contra a produção de remakes. Mas ao seu excesso’ (Canal 1, ontem). Assisti a Renascer em 1993, mas não consegui ver um capítulo deste remake. Minha TV pula a Globo.

Carlos Eduardo Pavani

do Instagram