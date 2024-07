Família. Lembranças de infância. Santo Antonio... ...e as festas no Fundação. Como aquela de 1936.

Então o avô Antonio faleceu

Texto: Oscar Garbelotto

Com meu avô (Antonio Bernardo Garbelotto - São Caetano, 13-6-1882 – 12-1-1938) vivemos na mesma casa até o seu falecimento, aos 56 anos.

Quando faleceu eu tinha apenas cinco anos e dois meses, mas ficaram marcadas em minha mente as atitudes que minha mãe e tia Angelina tomaram para me isolar do que estava acontecendo. Ninguém me falou sobre seu falecimento, mas levaram-me à casa dona Augusta e “seu” Prudêncio Tejada, casal de espanhóis que moravam na atual Rua Maximiliano Lorenzini, onde fiquei o dia inteiro. À noite foram me buscar, mas eu já sentia que não mais iria encontrar meu avô querido, brincar de “cavalinho” em suas pernas ou de soldadinho...

Outras lindas lembranças de minha tenra idade ficaram gravadas na memória. Particularmente sua devoção por Santo Antonio, herdada por mim. Todos os dias do santo e de seu aniversário eram comemorados pela família com muito fervor.

No grande quintal de sua casa, na Rua 28 de Julho, reunia à noite toda a família. Vinham os “garbelottos” do lado do Giácomo, seu irmão mais velho, os “scartozzonis”, do lado de minha avó Anna, todos os filhos, noras, genros e netos e muitos outros amigos.

As festas tinham início com as tradicionais orações a Santo Antonio e continuavam com as iguarias próprias da época, os balões feitos por meus tios, fogueira e fogos. Para mim a parte mais alegre era acompanhar os fogos de efeito que meus tios cuidavam de soltar no quintal, particularmente as “rodas de estrelinhas” que giravam presas a um prego na mureta do poço de água situado no meio do grande quintal.

A noite fria de junho, sempre coberta por espessa neblina, alegrava-se diante das labaredas da grande fogueira e dos morteiros, busca-pés, estrelinhas e balões que iluminavam o céu.

Por certo, esta festa foi a de junho de l936, a última que meu avô Antônio organizou, a única que eu gravei na memória...

No “Momento Memória”, o aniversário de São Caetano e a vida e obra do professor Oscar Garbelotto.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

RAÍZES. Família de Cândido e Amália Piccolo em 1940, avós maternos de Oscar Garbelotto, que aparece menino de oito anos, na frente à direita. E os casais: Emílio e Rosa Piccoli, Giuseppe e Aurora, Umberto e Elvira Biscar, Thereza e Arthur, Vittorio e Emília Marques, Antonio e Adelina Magnusson, Rosa e Gilberto Grigoletto, Amábile e Mário Basso, Albino e Francisca Maria Sanches

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 24 de julho de 1994 – Edição 8761

MANCHETE – Lula caiu e Fernando Henrique sobe no Grande ABC. Diferença entre os candidatos do PT e PSDB diminuiu de 22,2 para 14,68 pontos em 40 dias.

Ao governo do Estado, Mario Covas mantinha vantagem com 49,76% das preferências na região.

Crédito da ilustração – Banco de Dados

CORRIDA À BRASÍLIA. Em 1994, Lula, FHC, Quércia, Eneas...

EDUCAÇÃO – Candidatos ao governo paulista, Covas, José Dirceu e Barros Munhoz defendiam criação da Universidade do ABC (Uabc), mas não definiam de onde sairia verba para manutenção.

Reportagem: Francisco de Gois.

EM 24 DE JULHO DE...

1904 – Briga em Mauá, então denominada Estação Pilar. Os carroceiros Bernardino Rodrigues, 20 anos, e Benedicto Rodrigues, 21, foram agredidos numa venda por Paulo Drome, “que os ofendeu com facadas e punhaladas”.

Os dois feridos foram enviados de trem para atendimento médico na Capital.

Eletricista com longa prática e que conhecia os sistemas de iluminação elétrica procurava emprego. Interessados em emprega-lo deveriam escrever para a Redação do Estadão.

A Eletricidade. Telefones, campainhas, para-raios. Sortimento completo de todos os materiais pertencentes a esta arte. Casa Laur Habasinski, no Largo do Ouvidor, 3, em São Paulo.

HOJE

Dia da Iluminação Elétrica no Brasil. Lembra a inauguração nesta data, em 1883, do sistema de iluminação elétrica em Campos (RJ). É a primeira cidade a contar com tal melhoramento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itatinga, elevado a município em 1896, quando se separa de Avaré.

Pelo Brasil, aniversariam Angical do Piauí, Frei Gaspar (MG) e Itapiranga (AM).

Bem-aventurado Antônio Turriani

24 de julho

Nasceu em Milão e viveu no século XV. Estudou medicina e cirurgia. Acreditando que as doenças eram causadas pelo pecado, exigia dos clientes que se confessassem antes de procurá-lo.

Fonte: Orações de Fé (blog)