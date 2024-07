Luana Piovani nega participação no BBB e alfineta: Eles não têm coragem nem dinheiro

Luana Piovani deu uma alfinetada daquelas na equipe do BBB. Questionada por seus seguidores sobre a possibilidade de entrar para o programa, a atriz não poupou ironia ao responder:

- Eles não têm coragem nem dinheiro.

Eita! Vale lembrar que ela já deu o que falar quando Pedro Scooby, ex-companheiro e pai de seus filhos, participou da edição de 2022. Falando nele... Piovani se demonstrou, mais uma vez, decepcionada com a atitude do surfista com os filhos. Através de um comentário no Instagram, a atriz disse não ter aprovado o novo visual de Dom, que está, atualmente, morando com o pai.

- Eu sou contra, esses meninos com 30 anos vão estar carecas, mas sempre sou voto vencido porque ele pergunta depois de ter vendido a ideia pras crianças, então disse sou contra, mas não proíbo, até porque não adiantaria.

E continua:

- Acho que ficam lindos, mas acho que os bulbos vão tudo apodrecer. Eu só sou a mãe, né? Não a heroína, o papel do herói não me foi dado.

Os gêmeos Bem e Liz, que moram com Piovani em Portugal, também estão passando uma temporada com o pai no Brasil.