Convenção confirma chapa Bete Siraque e Bruno Daniel

A convenção formada pelas federações PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, ocorrida ontem, confirmou os nomes de Bete Siraque e Bruno Daniel na disputa pela Prefeitura de Santo André.

O evento foi realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade com a presença de centenas de militantes. Lideranças como o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também prestigiaram a homologação da candidatura.

A candidata a prefeita e o candidato a vice, ambos professores de formação, reiteraram em seus discursos o compromisso de, caso vençam as eleições municipais, retomar a agenda progressista no Executivo da cidade.

“Santo André, a esquerda está unida e pronta para virar esse jogo. A história do PT de Santo André é grandiosa! As gestões de esquerda foram as que mais transformaram a nossa cidade. Santo André se tornou a cidade que se tornou graças às gestões do PT. Nenhuma narrativa, por mais elaborada que seja, pode apagar esse legado”, declarou Bete.

Bruno Danie completou ao dizer que “Bete é mulher, mãe, professora, e política comprometida que já fez muito e vai fazer muito mais. Porque ela tem todos os atributos imprescindíveis para comandar uma cidade como Santo André, é competente, cuidadosa, sabe planejar e é experiente”, afirmou.