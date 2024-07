Virginia Fonseca revela que quando conheceu Zé Felipe ainda conversava com ex-namorado, entenda

Eita! Virginia Fonseca sempre dá detalhes da vida particular no programa Sabadou com Virginia. No último sábado, dia 20, a influenciadora revelou mais sobre o momento em que conheceu Zé Felipe.

Que o relacionamento do filho de Leonardo com Fonseca teve um início rápido, o casal adora contar. Mas dessa vez, a influenciadora revelou que ainda conversava com Rezende, seu ex-namorado.

- Eu comecei a conversar com ele [Zé Felipe] e eu mantinha contato ainda com meu ex. Eu encontrei o meu ex um dia antes de ver ele [Zé] aí eu encontrei com o Zé, no segundo dia ele já me pediu em namoro e eu fui pra Goiânia.