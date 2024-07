Após reportagem, jovem consegue realizar cirurgia

A jovem Alannis Camacho Luciano, 14, conseguiu realizar sua cirurgia para escoliose, após denúncia do Diário sobre a burocracia com o Estado. Em reportagem veiculada em junho, Fátima da Silva Camacho, 60 anos, mãe da jovem, falou sobre a batalha para conseguir uma cirurgia para sua filha, que aguardava desde março de 2023. Ela sofria de escoliose com mais de 60 graus de curvatura.

Após meses de espera e sem retorno do sistema público de saúde, Fátima, que mora em Santo André, conseguiu uma liminar na Justiça para a realização da cirurgia em uma unidade particular, com bloqueio de recursos financeiros do Estado para garantir o custeio. Porém, após pedido do governo estadual, o montante teria sido desbloqueado mediante um compromisso de marcar uma data para a cirurgia na rede pública – a data de fato foi estabelecida, para 28 de junho, porém não foi cumprida.

Segundo relato da mãe, a cirurgia foi novamente liberada para realização na rede particular após a reportagem, sendo feita na última semana. Segundo Fátima, o procedimento ocorreu de forma tranquila, e a filha segue internada.