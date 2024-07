Dr. Hato realiza 2ª Mostra de Gatos Exóticos neste sábado

Quem ama gatos de todas as cores, jeitos e pelagens tem no próximo final de semana a oportunidade de ver de perto e aprender sobre diversas raças de felinos. O Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove neste sábado (27), das 10h às 17h, a 2ª Mostra de Gatos Exóticos, evento que permite aos visitantes observar diferentes tamanhos e desde os mais peludos até os ‘pelados’.

Desta vez a unidade Baeta Neves, em São Bernardo, reúne criadores e especialistas com seus exemplares das raças mais majestosas e diferentes e proporciona ao público uma grande oportunidade de conhecer mais sobre os animaizinhos, em um encontro de apaixonados por gatos.

A ideia, segundo a equipe organizadora, é que esta segunda edição conte com a participação de oito raças: Bengal, Sphynx, Siberiano, Maine Coon, Devon Rex, Persa, Ragdoll e Kurilian.

“É realmente impossível não se encantar e se apaixonar por esses gigantes de patas suaves. Essa é a segunda Mostra de Gatos Exóticos promovida pelo Dr. Hato e a Royal Canin. A primeira edição, realizada em Santo André, foi um grande sucesso, encantando tutores de diversos lugares de São Paulo. Devido ao sucesso anterior, estamos trazendo o evento novamente. A expectativa é mostrar a diversidade de raças, cada uma com seu charme e particularidade”, destaca Taís Alvares, gerente de marketing do estabelecimento.

Conheça um pouco das raças que estarão presentes da Mostra de Gatos Exóticos

Bengal: aparência selvagem, com pelagem manchada que lembra a de um leopardo. Originário dos cruzamentos entre gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. É ativo, curioso e inteligente, necessitando de bastante estímulo físico e mental. Ideal para tutores que gostam de gatos energéticos e brincalhões.

Sphynx: com aparência única, sem pelagem e com pele enrugada. Originário do Canadá, é conhecido por sua natureza afetuosa e sociável. É calorento, buscando sempre locais quentes e o contato humano. Ideal para tutores que desejam um gato carinhoso e que requer cuidados especiais com a pele.

Siberiano: aparência robusta, com pelagem longa e densa que o protege do frio. Originário da Rússia, é um excelente caçador e muito adaptável. É afetuoso, leal e se dá bem com crianças e outros animais. Ideal para tutores que procuram um companheiro carinhoso e resistente ao clima frio.

Maine Coon: Gato de aparência majestosa, com pelagem longa e densa e uma cauda espessa. Originário dos Estados Unidos, é uma das maiores raças de gatos domésticos. É gentil, amigável e muito social. Ideal para tutores que querem um gato grande, dócil e que se relaciona bem com a família toda.

Devon Rex: com aparência peculiar, pelagem curta e ondulada e grandes orelhas. Originário do Reino Unido, é conhecido por sua natureza travessa e afetuosa. É ativo, curioso e gosta de companhia. Ideal para tutores que buscam um gato energético e de aparência única.

Persa: elegante, com pelagem longa e densa e uma face achatada característica. Originário do Irã, é conhecido por sua natureza calma e dócil. Gosta de ambientes tranquilos e de atenção constante. Ideal para tutores que buscam um gato de temperamento tranquilo e que requeira cuidados especiais com a pelagem.

Ragdoll: aparência elegante, com pelagem semi-longa e olhos azuis marcantes. Originário dos cruzamentos entre os gatos Persas e Siameses. É dócil,

afetuoso e relaxado, muitas vezes ficando completamente mole quando é pego no colo. Ideal para tutores que buscam um companheiro tranquilo e carinhoso.

Kurilian: aparência robusta, com pelagem densa e cauda curta característica. Originário das Ilhas Curilas, entre o Japão e a Rússia. É independente, ágil e bom caçador, além de se dar bem com outros animais. Ideal para tutores que procuram um gato ativo, resistente e que se adapte bem a diferentes ambientes.