Palavra do Leitor - 19 de julho de 2024

Veterinária baleada – 1

Veterinária leva tiro no rosto em Heliópolis e consegue dirigir carro até achar socorro (Setecidades, dia 17). Não existe segurança, e isso não é só no Grande ABC. Assustador! Breve recuperação – física e psicológica – para a moça.

Bruna Souza

do Instagram

Veterinária baleada – 2

Negócio tá feio. Bandidagem dominando o Grande ABC e ninguém faz nada. Politicagem só pensa em dinheiro e reeleição. Enquanto o povo não despertar para a realidade, estaremos reféns dessa cambada.

Rachid Trabulsi

do Instagram

Veterinária baleada – 3

Sempre foi e sempre vai ser muito perigosa aquela região de São Caetano...cidade padrão...cheia de polícias.

Mauro Valério

do Instagram

Veterinária baleada – 4

Sempre nesse caminho... nunca vai mudar? E nesse horário...perto das 6h já tive duas tentativas de sequestro a caminho do aeroporto...é de lascar.

Tatiana Cristina

do Instagram

Saúde em S.Bernardo – 1

Marcelo Lima faz crítica à gestão da Saúde e promete criar cartão exclusivo para moradores de São Bernardo (Política, ontem). Concordo com ele (Marcelo Lima). Tá difícil e na área da neuropediatria tá um caos.

Nilomar Ferreira

do Instagram

Saúde em S.Bernardo – 2

Excelente, mas é preciso lembrar também dos funcionário da Saúde que estão sem dissídio coletivo nesta gestão (prefeito Orlando Morando). Difícil, né...

Doralice Batista

do Instagram

EUA e Brasil

Os Estados Unidos e o Brasil passam por situações políticas semelhantes. Nos EUA, Joe Biden está rateando, inseguro no exercício do cargo e trocando nomes, mas contraria a opinião pública e o partido político, com firme pretensão de reeleição. No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, passeador curtindo a vida de garanhão com 20 anos, verborrágico gastador atropelando a diplomacia, tumultuando o País/Petrobras, com aparições só em plateia “selecionada”, praticando desgoverno e convicto da reeleição em 2026. Tanto Biden quanto Lula são fósforos usados, prejudiciais aos seus países, mas se sentem ‘reis da cocada-preta’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Vilha (ES)

Amizades

Amizade é coisa séria. É melhor falar a verdade para não precisar mentir, inventar, fingir e pedir desculpas no dia seguinte. Agradeça sempre pelas criaturas boas que fazem parte da sua vida. É insuportável viver sem amigos, experimente tentar! Não aceite a máxima: ‘Tudo tem preço e interesses’!

Qual interesse ou preço pode ser maior que amizade verdadeira? Isso é oportunismo de pessoas sem ética e moral. As amizades precisam de atenção e cuidados constantes. Tanto quanto uma planta para não secar e morrer. São necessários amor, lealdade, honestidade, respeito e gratidão. Assim teremos bases sólidas e duradouras. Não confunda colega e amigo. No coleguismo, não existe laços fortes e permanentes. Amigo é diferente, ele é irmão nascido de outra mãe e quando o perdemo, leva um pedaço de nós. Vinte de julho, Dia Mundial da Amizade

Mário Sérgio

São Bernardo

Ah...desembargadores

É um tapa na nossa cara as ‘aposentadorias’ dos desembargadores Ilona Márcia Reis-TJ-Ba, por venda de decisões judiciais em troca de propina, e Luis Cesar de Paulo Espíndola -TJ-PR, por desqualificar as mulheres. O que é inacreditável é que são aposentados com salários integrais. Só falta esta moda pegar. Os políticos tem que rever isso, pois avacalhou fecha!

Tania Tavares

Capital