Líder do novo cangaço na Bahia é preso em São Bernardo

O chefe de uma facção criminosa da Bahia, Ramon Santos de Souza, foi preso nesta terça-feira (16), em São Bernardo, pela Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Souza era procurado por tráfico de drogas e foi identificado como um dos líderes do novo cangaço, crime em que quadrilhas invadem as cidades do interior para roubar agências bancárias.

A prisão foi realizada por agentes da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos. Após receberam informações sobre a possível localização do criminoso, os policiais fizeram um cerco na região do apartamento indicado para impedir a fuga do foragido – que acabou capturado.

Segundo informações do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o suspeito fazia parte de uma quadrilha que é umas das precursoras do novo cangaço, especializada em roubos a instituições financeiras.

“Os integrantes praticavam os crimes em diversos estados do Brasil, invadindo cidades pequenas, atacando os órgãos de segurança pública para explodir agências bancárias”, diz nota divulgada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Segundo o Deic, Ramon Santos de Souza é irmão de Ricardo Santos de Souza, que também integrava a quadrilha e está preso, condenado a mais de 50 anos de prisão, por crime de roubo a banco ocorrido em 2018, na Chapada Diamantina, na Bahia.