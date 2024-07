Prefeitura de Mauá promove a 3ª edição do Arraiá da Cidadania

A SAS (Secretaria de Assistência Social) de Mauá promoveu na segunda-feira (15) o 3º Arraiá da Cidadania, no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua). O objetivo da atividade, que contou com uma orquestra, comidas típicas de festejos juninos e serviços de saúde, foi promover a inclusão e a ressocialização da população de rua da cidade.

De acordo com a Prefeitura, cerca de 200 pessoas passaram pelo local, entre atendidos pela equipe do Centro Pop, autoridades, funcionários da SAS e convidados. Além de comidas típicas, o evento foi marcado pela iniciativa de reunir serviços públicos, a fim de resgatar a dignidade das pessoas em situação de rua.

Foram ofertados serviços de saúde pelo Consultório na Rua, com vacinação e cuidados básicos, da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, para cadastramento de currículos e divulgação de vagas para cursos de qualificação profissional, e atendimento jurídico, realizado pela Defensoria Pública. Além disso, voluntários fizeram corte de cabelo e barba e uma apresentação cultural do concerto Do Erudito ao Popular.

“Um Arraiá como este ajuda na ressocialização ao promover interação e permitir acesso a serviços básicos de saúde, uma recolocação profissional, uma atividade cultural e um momento de maior descontração”, afirmou a secretária de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore.