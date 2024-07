Palavra do Leitor - 17 de julho de 2024

Cassação de Morando – 1

Cassação de Morando será analisada em agosto (Política, ontem). Dívida de R$ 3,5 bi, hospitais e UPAs em colapso, educação na posição 600 e trata lá no Ideb. Recorde de estupros, violência comendo solta, empresas indo embora mais do que nunca! Mas que bom. Temos praças para chorar.

Daniel Sanches

Cassação de Morando – 2

Só se for para deixar inelegível, porque agora não adianta. Só se fosse para tira esse monte de semáforos que ele colocou e que arrasa a vida.

Adriana J.

Cassação de Morando – 3

Penso que a ação impetrada tem objetivo de algum partido político para enfraquecimento do atual governo e principalmente a sucessão. Infelizmente não acredito no objetivo da ação. Política é assim. Em todo caso penso que uma boa investigação (de todas as partes) achará o fio da meada rapidinho e será esclarecedor para a população.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Câmara e o clamor popular – 1

Essa sobrinha do coronelzinho veio só para roubar voto e não para ganhar... É uma candidata fabricada. Trabalhador tem de votar em trabalhador.

Wellington Ferreira da Silva

Câmara e o clamor popular – 2

Coitada dessa moça, sobrinha desse ‘Prefeyk’. Se ela soubesse o que ele fez com a nossa cidade, desistiria, pois somos a segunda mais endividada do Estado.

Edivaldo Babu

Zoneamento de S.Caetano inconstitucional – 1

Zoneamento de S. Caetano é inconstitucional, diz Justiça (Política, 15) Por que os vereadores de São Caetano permitem toda essa especulação imobiliária na cidade?

Silas Fiorotti

Zoneamento de S.Caetano inconstitucional – 2

São Caetano está lotada de gente. Milhares de novos moradores sem obra relevante para dar conta de tanta gente. Auricchio e turma destruíram a cidade.

Chloe Liah

Trump – 1

O atirador do Trump, diferentemente da facada no Bolsonaro, foi um rapaz com carteirinha de filiado ao partido Republicano e não do partido Democratas. Então dizer que o Trump será o ganhador da eleição para mim é uma inversão, pois foi um filiado ao seu partido que não o queria na Presidência dos EEUU!

Tania Tavares

Capital

Trump – 2

O deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, insinuando ter sido uma armação, tal como, segundo ele, o atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2018. Janones, um político oco inflado por polêmicas, mero agitador no Congresso Nacional, finge não saber que se o tiro de fuzil AR-15 tivesse atingido Trump, certamente isto teria rachado o crânio do candidato republicano. Aliás, tal tiro seria fatal pois causaria uma ‘racha’ craniana expressiva e não uma ‘rachadinha’ qualquer. Enfim, as mortíferas consequências de um tiro certeiro são óbvias, não precisam de explicação, e de ‘rachado’, ‘racha’ ou ‘rachadinha’ Janones entende bem.

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)

Pacheco embaixador

Fala-se que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cogita deixar a área política. Fala-se também na gratidão do demiurgo de Garanhuns em extrapolar a carreira do Itamaraty, nomear Rodrigo Pacheco para o cargo de embaixador. Quem sabe para a Coreia do Norte? Onde o demiurgo tem inteira confiança e, ao gosto dele, é um país relativamente democrático como a Venezuela.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)