Podemos define candidatos em Rio Grande da Serra e Diadema no sábado

O cronograma eleitoral definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) marca para sábado uma nova fase para os pleitos de outubro. No primeiro dia para as convenções partidárias, o Podemos formaliza os nomes dos candidatos majoritários e para os Legislativos em duas cidades do Grande ABC: Diadema e Rio Grande da Serra. Os atos ocorrem a partir das 18h nas respectivas Câmaras.

Em Diadema, Márcio Paschoal Giudicio, o Márcio da Farmácia, ex-vice-prefeito e ex-deputado estadual, deve ter seu nome confirmado na disputa pelo Paço. Seu companheiro de chapa, o médico Ricardo Yoshio (Novo), deverá ter o nome oficializado na convenção do domingo.

Em Rio Grande, os filiados do Podemos devem indicar o vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo, para cabeça de chapa. A convenção será realizada em conjunto com a do MDB, mas o candidato a vice ainda não foi definido, podendo ou não ser do núcleo emedebista. Segundo Akira, “algumas deliberações” ainda vão ocorrer ao longo da semana.

Em São Bernardo, o PT realizará na manhã de sábado a convenção para oficializar Luiz Fernando Teixeira candidato ao Paço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve marcar presença.