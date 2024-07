Um abaixo-assinado inusitado em Diadema

Em uma iniciativa das mais inusitadas, para dizer o mínimo, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), começou no sábado a busca por adesões a um abaixo-assinado em que pede apoio da população à construção do novo hospital municipal. A campanha contou, inclusive, com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que teria ajudado na coleta de assinaturas. Ocorre que a ação causou estranhamento no meio político por várias razões. Primeiro, porque é difícil acreditar que alguém se oponha à construção do complexo, principalmente em Diadema, tendo em vista os crônicos e graves problemas do Hospital Piraporinha, o único público da cidade. Mal comparando, seria o mesmo que ser contra o nascer do Sol. Segundo, porque, depois de ter iniciado em maio a demolição do prédio anexo do Paço, onde o hospital será construído, e de ter aberto no último dia 5 – após pressão deste Diário e da oposição – licitação para a construção do equipamento, para o qual já haveria até mesmo recursos federais, qual seria a necessidade – e relevância – do tal abaixo-assinado? Com a palavra, o prefeito de Diadema.

BASTIDORES

Agradecimento

O prefeito Paulo Serra (PSDB) agradeceu à população de Santo André por ter lhe dado 78,5% de aprovação no levantamento Diário/Paraná Pesquisas, publicado na última sexta-feira e registrado no TSE sob código SP-04827/2024. “Como andreense de nascimento e de coração, não tenho palavras para agradecer o reconhecimento e carinho de nossa gente com nossa gestão”, comentou. “Esse é o maior combustível para continuar amando e transformando Santo André”, prosseguiu.

Estância

O deputado estadual e pré-candidato do PT ao Executivo de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, fará na Estância Alto da Serra a convenção partidária municipal, marcada para o próximo sábado. A pré-campanha do petista entende que a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde a sigla vem realizado os últimos eventos de Luiz Fernando, seria pequena para receber a convenção, para a qual é esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Comitiva

Também devem comparecer à convenção o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), bem como os ministros petistas Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além do pessebista Márcio França (Empreendedorismo).

Aproximação

O prefeito de Mauá e pré-candidato à oposição, Marcelo Oliveira (PT), prestigiou no domingo a comemoração do 73º aniversário do ex-vereador Manoel Lopes (PSD), que reuniu amigos e familiares em sua residência, na Vila Bocaina. O pessedista, vale lembrar, é um histórico oposicionista ao PT no município, mas desde o início do ano vem se aproximando do prefeito. Também compareceu ao aniversário o ex-juiz de Direito João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), companheiro de Marcelo Oliveira na chapa majoritária.

MBL

O MBL (Movimento Brasil Livre) realizou no sábado evento de lançamento de pré-candidaturas a vereador de seus integrantes no Grande ABC. Disputarão a reeleição os parlamentares Glauco Braido (MDB), de São Bernardo; e Márcio Colombo (PSDB), de Santo André. Pleiteará uma vaga na Câmara de São Caetano Pastor Pedro Umbelino (União Brasil). O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas.