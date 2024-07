Grupo do Grande ABC ilumina o Cristo Redentor em campanha sobre TDAH

O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, localizado no Rio de Janeiro, recebeu no último sábado (13) uma iluminação especial na cor laranja para celebrar o Dia Mundial do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). A iniciativa foi promovida pelo Movimento Dislexia TDAH do Grande ABCD e buscou ampliar a conscientização sobre o transtorno.

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e está relacionado às alterações de início precoce no desenvolvimento, que podem causar déficits nos aspectos pessoal, social, acadêmico ou profissional. Existem tratamentos e cuidados que ajudam a melhorar a qualidade vida do paciente, como terapias e medicação quando necessário.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, até 2022, a prevalência de TDAH era estimada em 7,6% em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, 5,2% nos indivíduos entre 18 e 44 anos e 6,1% nos indivíduos maiores de 44 anos.

Alessandra Bernardes Caturani, uma das idealizadoras do movimento, explica que a cor laranja faz alusão ao TDAH por conta de simbolizar criatividade e energia, que podem ser associadas às características do transtorno como desatenção, hiperatividade e impulsividade.

“Nosso objetivo é tirar o mito de que o diagnóstico se torna um rótulo ou marca no paciente, pois, o diagnóstico é um direito previsto na Lei 14.254/2021, norma que o nosso movimento ajudou a construir com outras instituições. Após a confirmação do transtorno, essa pessoa e suas necessidades precisam de acolhimento e direcionamento”, diz a idealizadora do movimento, que conta com o apoio da Cellera Farma.

O Cristo Redentor ficou iluminado por uma hora, das 19h30 às 20h30. Alessandra não revelou o valor investido na iniciativa. “É o maior símbolo do Brasil, uma das sete maravilhas do mundo moderno, e não poderia haver melhor local para tocar os sentimentos das pessoas e trazer mais visibilidade sobre a temática. Para nós, o Cristo representa uma coletividade humana e afetiva”, complementa a integrante do grupo.

No ano passado, o movimento realizou outras ações na região para celebrar a data, como iluminação em prédios comerciais e faculdades, e divulgação de material audiovisual em estabelecimentos comerciais, como postos de gasolina e shoppings, entre outras iniciativas.

O Movimento Dislexia TDAH do Grande ABCD realiza diversos trabalhos em favor da conscientização sobre TDAH, dislexia e neurodesenvolvimento, incluindo palestras e diversas ações em locais públicos para alertar o público sobre sinais dos transtornos e seus tratamentos.

O grupo conta com membros da equipe do NEA-FMABC (Núcleo Especializado em Aprendizagem Interdisciplinar do Centro Universitário FMABC), assim como outros simpatizantes da causa.

SERVIÇO REGIONAL

Segundo a FMABC, jovens com queixas sobre TDAH no Grande ABC são normalmente direcionados ao NEA por iniciativa dos familiares, mas também por encaminhamentos realizados por escolas, universidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Caps (Centros de Atenção Psicossocial), ONGs e clínicas multidisciplinares, entre outros. O núcleo, reconhecido internacionalmente, atende ainda pacientes de outros municípios e estados do País.

Durante os meses de julho e agosto (quando é celebrado o dia nacional do transtorno), a equipe do NEA-FMABC realizará ações sobre TDAH com o tema “Diagnóstico não é rótulo, é direito e direcionamento”. Interessados podem obter mais informações na página @nea.inter.fmabc na rede social Instagram.