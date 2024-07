Está rolando? Jade Picon teria curtido festa com empresário, com direito a discussão de relação

Novo romance na área, isso é o que estaria vivendo Jade Picon. Segundo o colunista Lucas Pasin, a influenciadora curtiu o aniversário de Marina Morena nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão ao lado do empresário Álan Faria Bissoli.

Ainda de acordo com o jornalista, Jade e Álan curtiram o momento juntos com direito até mesmo a discussão de relação. A briga do novo casal da área ainda teria acontecido na frente de todos os outros convidados, sem intimidade.

O empresário é conhecido por ter se envolvido romanticamente com Isis Valverde. Ele e a atriz curtiram algum tempo juntos durante o ano de 2022, período em que viajaram para a Grécia. Nas redes sociais, alguns fãs de Jade já shippam o possível casal.