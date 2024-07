Charge - 15 de julho de 2024

O número de motoristas autuados por infração envolvendo alcoolemia – presença de álcool na circulação sanguínea – aumentou no Grande ABC durante as ODSIs (Operações de Direção Segura Integrada), do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). De acordo com dados divulgados pelo órgão a pedido do Diário, no primeiro semestre de 2023, foram registradas 77 ocorrências envolvendo uso de álcool na direção, ante 128 no mesmo período deste ano, o que representa um aumento de 66%.

Essas 128 autuações de janeiro a junho já correspondem a 61% do total registrado no ano passado inteiro, quando ocorreram 209. Neste ano, porém, houve aumento nas operações na região, de oito para 11, e no número de veículos fiscalizados, de 3.170 para 5.240, um acréscimo de 65%.