Com barrigão á mostra, Virginia Fonseca comemora oito meses da gravidez de José Leonardo

Neste domingo, dia 14, a apresentadora do SBT comemorou os oito meses de gestação de José Leonardo. Ela se derreteu no Instagram ao fazer um ensaio fotográfico para celebrar a gravidez.

Na legenda ela compartilhou como o menino é esperado por ela, suas outras filhas, o marido e pelos avós das crianças:

Oito meses José Leonardo. Meu filho, você foi tão desejado por nós? eu queria tanto tanto tanto um terceiro filho(a) e Deus me enviou você, eu só sei agradecer pela sua vida e pedir muita saúde!! Eu, seu pai, suas irmãs e seus avós estamos esperando você ansiosos, empolgados, felizes, prontos querendo viver e te ensinar tudinho. Suas irmãs estão no 12, cada uma com uma personalidade e eu já quero conhecer a sua!! Que Deus abençoe sua vida sempre.

Fonseca posou de azul, em referência ao filho. Nos comentários, ela recebeu uma enxurrada de elogios e também um recadinho do maridão, Zé Felipe:

Amo vocês demais, já, já estou chegando aí.