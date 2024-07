Palavra do Leitor - 14 de julho de 2024

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Mais Médicos

‘Mais médicos têm crescimento de 208% nas cidades da região’. Com essa chamada, nosso Diário nos trouxe em sua edição do último dia 12 (Setecidades) um alerta substancial em que nós como ‘setecidadenses’ que somos devemos dar muita importância. Pois todos esses afetos e profissionais, altamente capacitados, atuam sob o comando da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que está sob-regência do nosso Ministério da Saúde. E como a nossa saúde sempre será um tema em que devemos nos precaver e cuidar não podemos esquecer do perigo da automedicação. Desde o reconhecimento da importância da médica e do médico, como doutores (as), responsáveis instruídos, somos sabedores do perigo, inclusive com risco de vida, que é a automedicação. Quando tomamos nossos comprimidos, xaropes, chazinhos, benzimentos, rezas e também outras medicações sem passar pela consulta de uma médica ou um médico estamos colocando nossas vidas em risco de morte.

Cecél Garcia - Santo André

A orgia congressista

De péssimos exemplos esse País está cheio, porém o maior exemplo vem daqueles que recebem o voto e confundem a sua função. Tal abuso se dá por causa de uma população adormecida, inerte e que não leva a sério os parlamentares brasileiros. Na saidinha da cadeia, os presos se aproveitam para roubar, assaltar e até matar. E não querem voltar. Na saída de férias dos parlamentares é o contrário, eles fazem o mal, vão se divertir e voltam revigorados para a próxima orgia. Será que esse País tem jeito?

Izabel Avallone - Capital

A culpa é da Jamily

Aí o ministro do penduricalho tenta passar um pito vergonhoso na estudante. Que somente reivindicava uma coisa natural: a entrega do estabelecimento de ensino completo.Pior, faz uma alusão com a USP. Sempre dá pra piorar. O conserto ficou pior que o remendo O presidente deveria passar um pito geral nos ministros. Ou seja, antes de convidarem o presidente, checar se realmente a obra estava terminada.

João Camargo - Capital

Cortina de fumaça

O Partido Liberal, com a maior fatia do Fundo Partidário, jamais dividirá com o União Brasil, do pré-candidato Atila Jacomussi. E o Sargento Simões colocou uma cortina de fumaça para repercurtir a imprensa regional, porém, é inviável para ambos essa chapa, e a rejeição será recorde. O Sargento Simões atacou muito o ex-prefeito Atila Jacomussi. Ex- agente público de Segurança, o mesmo fez parte do mesmo governo desastroso do Jacomussi como Secretário de Segurança Pública. Os veículos foram recolhidos por falta de pagamento da Pasta da Segurança Pública, e a GCM ficou sem viaturas. Imagine os gatos, imobilizados, e os ratos, soltos. Assim ficou o cenário da cidade de Mauá no governo de Átila e Sargento Simões. E, agora, o atual prefeito Marcelo Oliveira nomeou novos Guardas Civis Metropolitanos, que utilizam viaturas novas. Isso sem contar as câmeras nas entradas e saídas do município, a Muralha Inteligente, inibindo os delinquentes, e ajudando os agentes da segurança pública do Estado de São Paulo na caças ao crime organizado.

Eduardo Furtado - Mauá