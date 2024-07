Charge - 14 de julho de 2024

Em fase de estudos para sua construção, a terceira pista na Rodovia dos Imigrantes vai aliviar o tráfego de caminhões e veículos na Via Anchieta, dizem a APS (Autoridade Portuária de Santos) e a Frente Parlamentar que defende a pauta na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). No início do ano, o governo estadual autorizou a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a elaborar a avaliação de condições para a implementação da nova pista, com prazo para conclusão de 24 meses, que pode ser prorrogado por mais 12.