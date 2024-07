Nova pista no SAI pode ser solução para congestionamentos

Em fase de estudos para sua construção, a terceira pista na Rodovia dos Imigrantes vai aliviar o tráfego de caminhões e veículos na Via Anchieta, dizem a APS (Autoridade Portuária de Santos) e a Frente Parlamentar que defende a pauta na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). No início do ano, o governo estadual autorizou a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a elaborar a avaliação de condições para a implementação da nova pista, com prazo para conclusão de 24 meses, que pode ser prorrogado por mais 12.

Principal ligação da Capital com a Baixada Santista, o SAI corta o Grande ABC – a via Anchieta passa por São Bernardo, enquanto a Rodovia dos Imigrantes, além de São Bernardo, corta Diadema ao meio. A pista Norte da Via Anchieta foi inaugurada em 1947, e a Sul, em 1953. A pista Norte da Rodovia dos Imigrantes foi entregue em 1976, enquanto a Sul, em 2002 – última grande atualização viária do sistema. Por conta da inclinação das pistas e dos túneis, caminhões não podem trafegar na Imigrantes. O uso exclusivo dos veículos leves é apontado como um gargalo.

“É fundamental aliar esses investimentos e a implementação de uma nova ligação entre a Baixada Santista e o Planalto para que o Porto de Santos tenha modais adequados para escoar os produtos para o interior do Estado e do País. Afinal, a descida da Serra por caminhões (60% do modal que chega ao Porto) continua sendo feita por uma única faixa da direita da Via Anchieta, rodovia inaugurada em 1947, quando o Porto movimentava 4 milhões de toneladas/ano. Hoje, o Porto de Santos movimenta 174 milhões de toneladas/ano. A Via Anchieta está saturada”, afirma o presidente da APS, Anderson Pomini.

No legislativo, é a Frente Parlamentar Terceira Pista Anchieta-Imigrantes, da Alesp, que vem atuando em defesa da construção de uma nova via de ligação entre a Capital e a Baixada Santista. A Frente é coordenada pela deputada estadual Solange Freitas (União Brasil), que tem domicílio eleitoral em Santos, e conta com o apoio de outros 21 deputados, sendo que o primeiro encontro do grupo foi realizado em dezembro. A parlamentar defende uma discussão desde já sobre a possibilidade de uma quarta pista, o que poderia tirar veículos leves da Via Anchieta devido à periculosidade.

Em 2023, o SAI registrou o ano mais letal de sua história, com 45 óbitos na SP-150, Via Anchieta, e SP-160, Rodovia dos Imigrantes, sendo oito mortes a mais do que em 2017 (ano até então com maior número de óbitos), quando houve 37 falecimentos.

“Antes da política, nos últimos 15 anos como repórter na Baixada, acompanhei e cobrei todos os transtornos vividos pelos motoristas. Relatamos a imensidade de acidentes e os congestionamentos que duravam o dia todo na época de safras. Não dá mais para esperar”, avalia Solange Freitas. “Entendemos também que a terceira pista, junto com obras complementares na Baixada, é a principal solução para esse caos, porque ajuda na movimentação de cargas do Porto e de turistas e moradores tanto da Baixada quanto do Grande ABC, que trabalham e estudam em São Paulo”, finaliza.

A próxima reunião do grupo será marcada na volta do recesso parlamentar, em agosto.

CUIDADO

Secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini participou de reunião da Frente Parlamentar em maio e falou sobre o anseio da população pela nova opção de mobilidade. “Nós ficamos muito tempo esperando por essa ampliação de capacidade, essa nova ligação entre Planalto e Litoral”, disse.

Segundo o secretário, o custo da obra está previsto em R$ 6 bilhões, com conclusão em quatro anos.

Benini explicou que a obra, apesar de reivindicada com celeridade, deve ser feita com um projeto bem executado, para não haver problemas no futuro. “Sei que muitos de vocês vão pedir a antecipação dessa obra, mas vocês, como engenheiros, sabem que uma obra sem um projeto bem feito, sem um licenciamento bem feito, só vai gerar dor de cabeça no futuro”, destacou.

Em nota, a Ecovias afirma que a nova pista considera não apenas questões geométricas, mas também atualizações mais recentes do Corpo de Bombeiros, que assegurem a circulação de veículos comerciais de carga e de transporte coletivo com segurança.

Governador apoia projeto de nova pista

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoia a Frente Parlamentar Terceira Pista Anchieta-Imigrantes, afirmou a deputada estadual Solange Freitas (União Brasil), que preside o grupo, ao Diário. “Permanecemos com o apoio dos 21 parlamentares. Além disso, o governador Tarcísio também apoia a Frente Parlamentar. Ele fez questão de dizer que é importante a discussão de todos para chegarmos ao melhor modelo possível”, afirma a parlamentar.

Em maio, durante reunião de lançamento da Frente Parlamentar, uma mensagem do chefe do Executivo estadual foi veiculada, destacando a importância de novas intervenções. “Sabemos da relevância do Porto de Santos, não só para a Baixada Santista, mas para o Estado de São Paulo e para o Brasil, e da necessidade de fazer investimento em mais acesso rodoviário e ferroviário. O Governo de São Paulo está atento e sensível a isso”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas, em mensagem encaminhada à Frente Parlamentar.

A reunião de lançamento da Frente Parlamentar contou com a participação de engenheiros, técnicos e de autoridades ligadas ao tema. Também estiveram presentes os deputados Caio França (PSB) e Tenente Coimbra (PL), ambos representantes da Baixada Santista no Parlamento.

“É um gargalo histórico, que fica cada vez maior. A gente sabe que a rodovia não foi projetada para esse volume de veículos e para a safra, que só cresce”, disse o Tenente Coimbra. “Está caótico esse cenário da serra, seja para subir ou para descer. É importante que nós possamos encontrar um caminho para escoar essa carga”, completou Caio França.