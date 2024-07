Ícone do rock regional, loja Metal Music celebra 40 anos

Local de resistência e de fortalecimento da cultura de protesto. Essa é a Metal Music, loja em Santo André, criada em setembro de 1984. No Dia Mundial do Rock, comemorado hoje, os fundadores Jean Gantinis, 64 anos, e Carlos Szabo, 68, relatam ao Diário como o espaço foi – e ainda é – um dos pontos de encontro mais tradicionais para exaltar esse gênero musical, que encontrou no Grande ABC um território propicio para se estabelecer.

Colecionadores de discos desde a juventude, Gantinis, na época morador do Bairro Santa Teresinha, e Szabo, do Parque das Nações, se tonaram amigos na década de 1970 e perceberam o quão difícil era encontrar as opções de álbuns que queriam na região. No início dos anos 1980, em um cenário de efervescência local por causa das grandes greves, e com boatos de que ocorreria o Rock in Rio, que teve a primeira edição em 1985, a dupla decidiu alugar uma sala no segundo andar da Galeria do Carmo, em Santo André, e vender os LPs que tinha, entre outros artigos desse gênero.

No mesmo ano de estreia do Rock in Rio, ocorreu o Live Aid, em 13 de julho de 1985, concerto com shows em Londres e na Filadélfia, que deu origem à comemoração do Dia Mundial do Rock.

“Eu trabalhava no banco e não gostava muito de ter patrão. Tinha uma quantidade de discos, o Carlos também. Conhecíamos amigos que abriram lojas na Capital e decidimos trazer a ideia para o Grande ABC. Estava vindo uma nova frente do rock, que é o heavy metal. Por isso, escolhemos esse nome”, relata Gantinis.

Szabo lembra que, na inauguração, cada um tinha pelo menos 100 discos e a loja começou com essa troca. “Ia atrás das pessoas que gostavam do mesmo tipo de som que eu, andava por tudo quanto é lugar para encontrar LPs. Com a loja, que se tornou uma referência, essa rede aumentou”, conta Szabo, que fundou a Metal junto com Gantinis, mas não continua mais como sócio da loja.

Após 40 anos de história, o proprietário Jean Gantinis, integrante da banda Montanha, se sente orgulhoso da trajetória que traçou. Ele considera a loja não somente como um local para o rock, mas um centro cultural da cidade. “A gente colocava uma televisão de tubo velha virada para a rua e marcávamos um horário para deixar vídeos de shows de banda rolando. Mais de 50 pessoas se reuniam para curtir. A loja foi tomando forma. Apesar de toda a dificuldade, não queremos deixar o pessoal do rock ‘órfão’.”

Segundo Gantinis, a meta é “não deixar o espírito da arte morrer”. “Se conseguirmos sobreviver por mais um tempo, vai ser muito legal. Espero que meus filhos continuem com a loja. O Grande ABC é tipo as cidades de Birmingham, na Inglaterra, e de Detroit, nos Estados Unidos, ligadas à indústria. O rock abraça justamente a causa da classe operária.”

No início, eram apenas alguns discos no chão da Galeria do Carmo. Agora, localizado na Rua Álvares de Azevedo, 159, o espaço comercializa CDs, LPs, roupas, sapatos, instrumentos musicais, acessórios e promove mensalmente o Metal Fest, com shows de bandas da região. “Rock é protesto, revolução. É o cabelo grande, do metal, o moicano, o punk. Calça rasgada. É uma forma de dar um ‘cutucão’ na sociedade. Bandas como Garotos Podres, DZK e a minha, Montanha, têm a preocupação de escrever letras questionadoras. Queremos ajudar na evolução social e questionar o que está errado”, diz.

A Metal Music fará o evento de comemoração dos seus 40 anos no dia 13 de outubro, no Santo Rock Bar, na Avenida Firestone, 1340. As vendas começam em breve.