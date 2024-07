Funk: a manifestação periférica e cultural no Grande ABC

“Polícia acaba com baile funk ilegal em Mauá”; “GCM de Diadema faz operação contra pancadão”; “Moradores do Grande ABC são contra legalização de pancadões”. Ao pesquisar sobre bailes funk na região, essas são algumas das principais notícias encontradas. Mas o que essas festas populares, realizadas em comunidades, têm além das apreensões policiais? Por que atraem milhares de jovens?

Para o operador petroquímico Igor Henrique Silva, 22, morador de São Bernardo, além do entretenimento urbano acessível, os bailes representam a cultura e resistência periférica. “Frequento as festas desde os meus 17 anos, curto as danças, os movimentos únicos do gênero musical e principalmente a sintonia com as pessoas. Os bailes mostram uma parte da população que sempre foi criminalizada e banalizada. E é direito nosso ocupar esses espaços para celebrar a nossa história”, afirma Silva, que frequenta o Baile do Blumenau, no município são-bernardense.

Na região, outros pancadões que ganham destaque pela presença de grande público são os bailes do Tamaru, em Santo André, do Macuco, em Mauá, da Torre, em Diadema, e do Carminha, em São Bernardo. Além disso, o famoso baile do Helipa, localizado na favela de Heliópolis, que fica na Capitalmas faz divisa com São Caetano, também atrai moradores do Grande ABC.

“Baile funk é liberdade periférica, liberdade preta e liberdade LGBTQIAP+”, ressalta Silva sobre a manifestação popular.

O gênero musical que domina essas festas é celebrado hoje, após o Senado aprovar neste mês o PL 2229/2021, que institui o Dia Nacional do Funk. A data foi escolhida para homenagear o Baile da Pesada, no Rio de Janeiro, festa precursora da popularização do estilo. O texto segue agora para sanção presidencial.

Desde 2016, o dia 7 de julho também é marcado como o Dia Estadual do Funk, em São Paulo, em homenagem ao MC Daleste, que morreu nesta data em 2013. O funkeiro foi assinado aos 20 anos enquanto cantava para um público de 5.000 pessoas, em Campinas.

DISCRIMINAÇÃO

O funk surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, com a combinação de vários ritmos negros populares como blues, gospel, jazz e soul, e chegou ao Brasil no final da década de 1980, com forte influência na cultura carioca dos bailes black. O DJ Marlboro lançou o primeiro disco de funk em português e deu início a diversas transformações do gênero musical, um dos mais consumidos no País atualmente.

Doutorando em música pela USP (Universidade de São Paulo) e autor do livro Tudo o Que Você Sempre Quis Saber Sobre Funk... Mas Tinha Medo de Perguntar, Thiago de Souza, 34, fala sobre a constante discriminação que o gênero musical sofre ao longo das décadas, principalmente por representar grupos sociais marginalizados, como pessoas pretas e pobres, além das críticas às letras marcantes que relatam o cotidiano dos moradores de comunidades.

“A pesquisadora Adriana Facina afirma que o ódio ao funk é parte de uma estratégia maior criada no começo dos anos 1990 para legitimar o extermínio da população negra. Ocorre que, nesse período, o neoliberalismo chegava ao País com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, e uma das características do pensamento neoliberal é culpar os indivíduos por problemas sociais, como ‘a culpa da pobreza é do pobre’, ‘a existência das favelas é devido aos favelados’, entre outros pensamentos”, afirma Souza, que é professor de música e morador de Santo André.

O docente complementa ainda que neste período o Jornal do Brasil, tradicional periódico do Rio de Janeiro, teria começado uma campanha de demonização do funk. “Essa demonização cria a sensação de que pessoas pretas, pobres e faveladas (historicamente subalternizadas) são o mal da sociedade. Sendo assim, pode-se matar sem que ninguém se manifeste”, pondera.

O especialista cita ainda que a tentativa de criminalização do funk é uma estratégia por parte da sociedade para impedir a realização de eventos ligados a esse estilo musical. “Então, sempre se acha algo ‘do mal’ associado ao funk, como brigas nos bailes, sexualização infantil, abuso de drogas (o que gerou a tentativa de criminalizar o Funk em 2017 como crime de saúde pública). O funk de favela é rebelde e resiste, na prática, às várias opressões policiais”, finaliza o doutorando em música.

CELEBRAÇÃO

A Batalha da Matrix, tradicional evento de rima na Praça da Matriz, em São Bernardo, realizará na próxima terça-feira (16), às 19h30, uma edição especial em celebração ao Dia Nacional do Funk. Os Mc’s irão batalhar e apresentar as suas rimas, com as batidas do funk, ao invés do hip-hop.

É importante essa conexão, pois consideramos também o funk, assim como o rap, como uma expressão da cultura hip-hop. Por isso convidamos grandes rimadores da cena das batalhas para navegar por essa vertente e apresentar para o público a versatilidade que os Mc’s têm”, diz um dos organizadores da Batalha, Eder Alexandre Todesco (Edão), 35.

