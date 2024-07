Santo André tem exibição gratuita de ‘Eles Não Usam Black-Tie’

ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André promove nesta sexta-feira (12) a exibição gratuita do clássico filme brasileiro Eles Não Usam Black-Tie, às 18h, no equipamento cultural A Casa, na Avenida Industrial, 1.740. Na próxima sexta-feira (19), mais dois filmes terão sessões gratuitas, Tromba Trem: O Filme, às 16h, e Perlimps, às 18h.

A programação é fruto de uma parceria da ELCV com o MIS (Museu da Imagem e do Som), por meio do programa Pontos MIS, e com o Cine Clube Helena Ignez, projeto da sociedade civil de valorização do cinema, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

O clássico Eles Não Usam Black-Tie é baseado na peça de mesmo nome de Gianfrancesco Guarnieri. O filme, lançado em 1981, tem elenco composto por Fernanda Montenegro e o próprio Gianfrancesco Guarnieri, além de Milton Gonçalves, Carlos Alberto Riccelli e Bete Mendes, entre outros.

Dirigido por Leon Hirszman, o filme foi premiado em vários festivais internacionais, com destaque para o Festival de Veneza, em que recebeu o Leão de Ouro. Em novembro de 2015, entrou na lista da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. A história é sobre um jovem operário, Tião, e sua namorada, Maria, que decidem se casar ao saber que a moça está grávida. Ao mesmo tempo, eclode um movimento grevista de metalúrgicos. Temendo perder o emprego, Tião fura a greve, entrando em conflito com o pai, Otávio, um velho militante sindical.