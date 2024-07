Criminosos atiram em motociclista durante tentativa de assalto em Sto.André

Um homem de 39 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na rua Rio Grande, na Vila Homero Thon, em Santo André. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele estava em sua motocicleta quando foi abordado por dois criminosos em outra moto.

Os assaltantes atiraram na vítima e fugiram sem levar nada. O homem foi socorrido e levado ao Centro Hospitalar Municipal, onde permanece internado.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André como tentativa de latrocínio. As autoridades pediram perícia no local e exames médicos para a vítima.