Gestão irresponsável

A gestão de José Auricchio Júnior (PSD) à frente da Prefeitura de São Caetano é uma demonstração de irresponsabilidade econômica sem precedentes na história recente do Grande ABC. Entre janeiro de 2017 e abril de 2024, período que corresponde aos seus terceiro e quarto mandatos no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo municipal, a cidade viu suas dívidas aumentarem em alarmantes 188,4%, saltando de R$ 192,5 milhões para R$ 555,1 milhões. Esse crescimento exorbitante do passivo evidencia administração pautada pela falta de planejamento e pelo descontrole financeiro, gerando preocupações legítimas entre os moradores e especialistas em contas públicas.

O aumento significativo das dívidas municipais é claro reflexo da gestão inadequada de recursos públicos. Haja vista o absurdo reajuste salarial de 76,3% que o chefe do Executivo aplicou a prefeito, vice e secretários. Em vez de implementar políticas de austeridade e racionalização de gastos, Auricchio optou por abordagem que negligenciou a sustentabilidade fiscal. Projetos faraônicos e investimentos desmedidos, sem a devida análise de viabilidade, resultaram em acúmulo insustentável de passivos. Tal situação compromete não apenas o presente, mas também o futuro econômico da cidade, restringindo a capacidade de investimento em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Além do impacto financeiro direto, o atual governo, que se encerrará em 31 de dezembro, deixará legado de desconfiança e descontentamento no são-caetanense. A falta de transparência na condução das finanças públicas e a ausência de medidas efetivas para conter o endividamento criaram cenário de incerteza. É imprescindível que os gestores públicos sejam responsabilizados por suas ações e que a sociedade exija administração mais responsável e comprometida com a eficiência e a transparência. Somente assim será possível reverter o quadro atual e garantir futuro mais próspero e equilibrado para São Caetano. Que o próximo prefeito seja o oposto do irresponsável José Auricchio Júnior.