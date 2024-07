Thalía surge com chapéu rosa gigante e arranca elogios dos fãs

Ela arrasa! Apostando em um acessório diferentão para seu tempo em Los Angeles, nos Estados Unidos, Thalía surpreendeu os fãs ao surgir com um chapéu gigante.

Na legenda da publicação no tiktok, a artista conhecida por várias novelas mexicanas, como Maria do Bairro, falou que é apenas uma garota descolada. A música escolhida para o momento é a emblemática Pretty Woman, de Roy Orbison, famosa pelo filme Uma Linda Mulher.

Apenas uma garota descolada, com um chapéu legal em L.A. [Los Angeles].

Nos comentários, os fãs de Thalía a encheram de elogios e até a chamaram de Barbie mexicana.

Anteriormente, a estrela mexicana que emplacou várias novelas de sucesso no Brasil, já havia compartilhado momentos com o look curtindo os Estados Unidos.