Após flagra, Sophie Charlotte acompanha Xamã no Arraiá da Pocah

Juntinhos novamente! Depois de terem sido flagrados aos beijos no Festival do Rio, na última sexta-feira, dia 5, Sophie Charlotte e Xamã foram vistos novamente em clima de romance, mas dessa vez, no Arraiá da Pocah.

Assumidinhos, os dois já não fazem mais questão de esconder o romance. Segundo o jornal Extra, o affair teria começado há cerca de dois meses, nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo, na qual os dois fazem um par-romântico.

Depois de ter sido apoiada por Xamã no Prêmio APCA, no qual levou a categoria de Melhor Atriz por sua atuação em Todas as Flores, foi a vez de Sophie apoiar o parceiro durante a participação dele no Arraiá. Xamã cantou seus sucessos ao lado de Pocah no palco.