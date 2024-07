Kris Jenner revela que terá ovários removidos

Depois de Kris Jenner deixar os fãs da família Kardashian apreensivos ao falar sobre o diagnóstico de tumor no teaser de The Kardashians, o episódio em questão finalmente foi ao ar, e ela revelou que ele está localizado no ovário. Com isso, a matriarca da família contou aos filhos que precisará remover o órgão.

- Eu queria contar uma coisa para vocês... Fui ao médico e fiz meu exame. Eles encontraram, e isso me deixa muito emocionada, mas encontraram um cisto e um pequeno tumor no meu ovário, ela começou contando.

Logo depois, Kris explica porque remover os ovários a deixa emotiva:

- O Dr. A disse que eu tenho que tirar meus ovários e estou emocionada com isso porque eles foram úteis para vocês. Foi lá que todos os meus filhos foram concebidos e onde eles cresceram, na minha barriga. Então, este é um lugar muito sagrado para mim.

Logo depois, as filhas comentaram a notícia e Kourtney disse entender os sentimentos da mãe:

- Eu entendo totalmente como minha mãe está se sentindo porque eu me sentiria da mesma forma. É seu poder feminino e não significa que está tirando quem ela é ou o que ela vivenciou, mas eu sentiria esse sentimento sentimental do que ele criou.

O público, no entanto, só saberá mais sobre o estado de saúde de Jenner nos próximos episódios de The Kardashians.