Charge - 4 de julho de 2024

O Grande ABC registrou diminuição em crimes contra a vida, dignidade sexual e patrimônio. De janeiro a maio deste ano, os números de vítimas de homicídio doloso e ocorrências de estupro, assim como as de roubo e furto geral e de veículos, caíram consideravelmente em relação ao mesmo período do último ano, com variações entre 3% e 31% a depender do crime. Os dados foram divulgados na última semana pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

A maior queda foi relacionada ao roubo – subtração com violência ou ameaça – de veículos. Na comparação com o ano passado, a redução foi de 31%, passando de 2.232 ocorrências para 1.536. A prática de roubo geral, que compreende subtrações de diversos itens, como aparelhos eletrônicos, bolsas, além de ocorrências de roubo de carga e também a banco, apresentou o segundo maior índice de queda, 17% (de 8.331 para 6.935).