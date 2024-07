Basf e trabalhadores entram em acordo

A Basf e os trabalhadores chegaram a um acordo na audiência realizada nesta quarta-feira (dia 3) no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região). Os 85 funcionários que serão impactados pelo encerramento da produção de tintas automotivas vão ser transferidos para a fabricação de tintas decorativas e terão 36 meses de estabilidade, período que começou a ser contado em 1º de julho. Os cinco dias em que ficaram em greve serão pagos, porém, com reposição em cinco sábados.

Caso algum funcionário venha a ser desligado durante o período de estabilidade, a empresa deverá realizar o pagamento de 12 meses do plano de saúde familiar. Outro ponto definido é que os trabalhadores irão atuar no sistema 6 x 3 (seis dias de trabalho por três de folga), mantido o pagamento de adicional de periculosidade.

Mais informações em breve.